بدء خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - دخل قانون جوازات السفر الياباني المعدل حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما يجعل الطلبات عبر الإنترنت لتجديد جواز السفر ممكنة دون زيارة المكاتب الإدارية ذات الصلة.

تم تصميم هذه الخطوة، وهي جزء من رقمنة الخدمات الإدارية، لتحسين الراحة للمتقدمين وترشيد العمل الكتابي المتعلق بجوازات السفر.

المؤهلون للتقديم عبر الإنترنت هم الأشخاص الذين تقل مدة صلاحية جواز سفرهم عن عام وأولئك الذين تحتوي جوازات سفرهم على ثلاث صفحات فارغة أو أقل لمنطقة التأشيرة. تعد بطاقة التعريف الشخصية My Number والتسجيل في موقع ويب ذي صلة، Mynaportal، ضروريين لإجراءات تجديد جواز السفر عبر الإنترنت.

ستصبح مدفوعات بطاقات الائتمان لرسوم التجديد للطلبات عبر الإنترنت ممكنة من الحكومات المحلية والمكاتب الدبلوماسية الخارجية الجاهزة.

تهدف الحكومة إلى جعل الطلبات عبر الإنترنت ممكنة في السنة المالية 2024 لإصدار جوازات سفر جديدة، الأمر الذي يتطلب تقديم نسخة من سجل الأسرة، وللتغييرات في المعلومات الشخصية الواردة في جوازات السفر التي تم إصدارها. في غضون ذلك، سيحتاج المتقدمون إلى زيارة المكاتب الإدارية ذات الصلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)