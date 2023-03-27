زيلينسكي يشكر كيشيدا على زيارة كييف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة يوم السبت، رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو على زيارته الأخيرة إلى كييف، عاصمة أوكرانيا، لحضور قمة ثنائية.

قال زيلينسكي إن أوكرانيا تلقت حزمة أمنية من اليابان وتوصلت إلى اتفاق قوي معها، مضيفًا أنه ممتن لكيشيدا للزيارة المثمرة التي تمت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وفي اجتماع كييف مع زيلينسكي، قال كيشيدا إن اليابان ستقدم لأوكرانيا التي غزتها روسيا 470 مليون دولار كمساعدات إضافية في مجالات تشمل الطاقة و 30 مليون دولار كمساعدات جديدة لمعدات دفاعية غير قاتلة.

وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو إنه في الأسبوع الماضي، أصبحت أوكرانيا أقوى بينما أصبحت روسيا أكثر عزلة ويأسًا.

كما أعرب زيلينسكي عن امتنانه للمساعدة من الدول الأخرى، وقال إن أوكرانيا تفعل كل ما هو ممكن خطوة بخطوة حتى تخسر روسيا الحرب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)