ارتفاع إيرادات المطاعم اليابانية

أخبار اليابان

اطوكيو - (جيجي برس) - قفزت مبيعات المطاعم في اليابان في فبراير/ شباط بنسبة 23.5٪ عن العام السابق على أساس جميع المتاجر، وارتفعت للشهر الخامس عشر على التوالي، حسبما أفادت جمعية خدمات الطعام اليابانية يوم الاثنين.

عكس الصعود انتعاش حركة العملاء بالإضافة إلى الزيادات في أسعار القائمة.

ارتفعت المبيعات بنسبة 3.8٪ مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2019، قبل جائحة كورونا.

لكن يبدو أن أرباح المطاعم تراجعت بسبب ارتفاع تكاليف المكونات وارتفاع رسوم الطاقة.

ارتفعت مبيعات مطعم الوجبات السريعة 10.2٪، بفضل حملات المبيعات وتوزيع القسائم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)