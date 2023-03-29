روسيا تختبر صواريخ أسرع من الصوت في بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إنها أجرت تدريبات صاروخية مضادة للسفن في بحر اليابان قبالة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

وأوضحت الوزارة على حسابها على تطبيق تيليغرام ”في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادئ صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو“. وأشارت إلى أن سفينتين شاركتا في هذه التدريبات.

وتابعت ”أصيب الهدف الذي كان على مسافة نحو 100 كيلومتر إصابة مباشرة ناجحة بصاروخين كروز من طراز موسكيت“.

والصاروخ بي-270 موسكيت صاروخ كروز أسرع من الصوت ومتوسط المدى وله أصل سوفيتي، ويمكنه تدمير سفينة من مدى يصل إلى 120 كيلومترا.

يُعتقد أن روسيا أجرت التدريبات كتحذير ضد التحالفات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واليابان والولايات المتحدة، مع وصول حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز التي تعمل بالطاقة النووية ببوسان في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو في اليوم نفسه ”سنواصل مراقبة تحركات الجيش الروسي عن كثب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)