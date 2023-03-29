اليابان في طريقها لتوسيع نطاق التأمين الصحي لتغطية الحمل والولادة بشكل كامل

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طوكيو - (جيجي برس) - بدأت الحكومة اليابانية محادثات لتوسيع نطاق التأمين الطبي العام لتغطية النفقات المتعلقة بالولادة في المستقبل، حسبما ذكرت مصادر اليوم الثلاثاء.

ولا يغطي التأمين العام حاليًا الولادة الطبيعية، حيث يدفع المرضى بموجبه 30٪ من التكاليف الطبية من جيبهم الخاص من حيث المبدأ، لأنه لا يعتبر الحمل أو الولادة نوعًا من المرض.

ولتقليل التكاليف المنزلية المتعلقة بالولادة، تدفع اليابان 420 ألف ين كبدلات ولادة لكل طفل، ومن المقرر أن يرتفع المبلغ إلى 500 ألف ين اعتبارًا من أبريل/ نيسان.

ومع ذلك، لم تكن البدلات كافية لتغطية نفقات الولادة بالكامل في كثير من الحالات لأولئك الذين يلدون في طوكيو وحولها.

اقترح رئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي فكرة القضاء على العبء المالي للأسرة من خلال توفير تغطية تأمينية للولادة وتغطية النفقات الشخصية بالكامل من خلال الإعانات الحكومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)