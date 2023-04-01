لكزس تطلق رسمياً سيارتها الكهربائية الجديدة ”RZ 450e“

أخبار اليابان

ناغويا- (جيجي برس) - أطلقت تويوتا موتور يوم الخميس في اليابان سيارتها الجديدة تحت علامة لكزس ”RZ 450e“ الكهربائية بالكامل بتصميم عصري متكامل يتماشى مع فخامة علامة لكزس الفاخرة، و يضع معايير جديدة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، اذ تهدف لكزس من خلال إطلاق هذا الطراز على تحقيق مجتمع عالمي مستدام، وخالي من الكربون 100% بحلول عام 2035.

بموجب خدمة جديدة لمالكي طرازات لكزس الكهربائية، ستقوم شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة بتركيب شاحن بطارية للاستخدام المنزلي مجانًا، بما في ذلك تكاليف التثبيت.

تخطط تويوتا لبيع جميع طرازات لكزس في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2035.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)