تويوتا يارس تبيع 10 ملايين وحدة منذ طرحها لأول مرة في الأسواق

أخبار اليابان

فالنسيان - (جيجي برس) - قالت شركة تويوتا موتور اليابانية يوم الخميس أن سيارتها المدمجة يارس الأساسية باعت ما مجموعه 10 ملايين وحدة في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 1999.

وهي سادس سيارة من تويوتا تصل إلى 10 ملايين بعد كورولا وكامري وراف 4 وهايلوكس ولاند كروزر.

تم إطلاق طراز يارس الحالي، الرابع، في عام 2020. قبل إعادة التصميم الأخير، تم بيع السيارة باسم Vitz في اليابان.

تحظى يارس بشعبية خاصة في أوروبا بفضل أدائها البيئي. وصلت المبيعات في المنطقة، بما في ذلك الإصدارات الهجينة وسيارات الدفع الرباعي، إلى حوالي 350 ألف وحدة في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلث مبيعات تويوتا في أوروبا.

أقيم حفل بمناسبة هذا الإنجاز في مركز إنتاج رئيسي لشركة يارس في مدينة فالنسيان الفرنسية يوم الخميس، حيث تم شحن الوحدة رقم 10 ملايين للتو من خط التجميع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)