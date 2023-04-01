اليابان تخصص ممرا للسيارات ذاتية القيادة

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط الحكومة اليابانية لإنشاء ممر للسيارات ذاتية القيادة على جزء من طريق شين تومي السريع، الذي يربط بين منطقتي طوكيو وناغويا الكبرى.

وتعد هذه الخطوة جزءا من مبادرة لتوسيع استخدام التقنيات الرقمية على صعيد البلاد.

بموجب الخطة، سيتم السماح للشاحنات المستقلة بالقيادة في الممر الخاص، الذي يمتد لمسافة تزيد عن 100 كيلومتر، اعتبارًا من العام المالي 2024.

كيشيدا أصدر تعليماته لوزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا للنظر في تدابير محددة لتحقيق الخطة.

ستشارك الحكومة أيضًا في جهود الأتمتة في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إنشاء مسارات طيران مخصصة للطائرات المسيرة.

وأعرب كيشيدا عن تصميمه على المضي قدما في تطوير البنية التحتية وتخطيط الأراضي اللازمين للتحول الرقمي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)