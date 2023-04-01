تدريبات بالزخيرة الحية للقوات اليابانية عند سفح جبل فوجي

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يوم الجمعة أن تدريباتها بالذخيرة الحية السنوية عند سفح جبل فوجي ستغلق أمام الزوار العامين اعتبارًا من السنة المالية 2023.

بدأ تمرين فوجي فاير باور، وهو أكبر حدث من نوعه في البلاد في منطقة East Fuji Maneuver في محافظة شيزوؤكا في عام 1961 لتدريب القوات وكذلك لتعزيز قوات الدفاع الذاتى البرية. اجتذبت أكثر من 20000 زائر كل عام حتى تم إلغاء العرض العام لمدة ثلاث سنوات متتالية من عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.

وقررت قوات الدفاع الذاتي إبعاد المتفرجين عن السنة المالية التى تبدأ يوم السبت لتوفير التكاليف والأيدي العاملة للتعامل معهم.

وقال مسؤول بقوات الدفاع الذاتى البرية إنه الآن بعد أن ارتفع مستوى الوعي العام بالقوات إلى حد كبير، ”نجد أنه من الضروري تركيز الموارد البشرية على الهدف التعليمي الأصلي حيث تعزز الدولة بشكل كبير قدرتها الدفاعية“.

سيعقد تدريب فوجي فاير باور 2023 دون كتفرجين في 27 مايو/ أيار، مع توفر البث المباشر عبر الإنترنت. تدرس قوات الدفاع الذاتي جعل التدريبات عملية بشكل أكثر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)