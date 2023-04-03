فيلم الأنيمي الياباني الشهير ”جاري توتورو“ يفوز بستة جوائز لورانس أوليفر

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لندن - (جيجي برس) - فاز فيلم ”جاري توتورو“ الذي أنتجته شركة استوديو غيبلي للرسوم المتحركة اليابانية بستة جوائز في حفل توزيع جوائز لورانس أوليفر لعام 2023، وهي أرقى جوائز المسرح البريطاني، يوم الأحد، بما في ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل تصميم مجموعة.

تم منح مصممة الأزياء اليابانية كيمي ناكانو جائزة أفضل تصميم أزياء. وقالت ناكانو في كلمة ”شكرا توتورو“.

الإنتاج هو النسخة الأولى من فيلم الرسوم المتحركة لعام 1988 من إخراج عملاق الأنيمي الياباني هاياو ميازاكي.

عمل الملحن الياباني جو هيسايشي، الذي قام بتأليف الموسيقى لنسخة الفيلم، كمنتج تنفيذي للتكيف المسرحي، بالاشتراك مع شركة شكسبير الملكية البريطانية وشبكة تلفزيون فوجي.

تم عرض الفيلم في مسرح باربيكان بلندن بين أكتوبر من العام الماضي ويناير/ كانون الثاني من هذا العام. سيتم عرضه مرة أخرى على المسرح لمدة خمسة أشهر من نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)