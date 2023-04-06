كرات الأرز اليابانية ”أونيغيري“ تنتشر بين الروس

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سانت بطرسبرغ - (جيجي برس) - تكتسب كرات الأرز ”أونيغيري“ شعبية تدريجية في روسيا على الرغم من تراجع فرص التفاعل مع اليابان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/ شباط من العام الماضي.

تجذب كرات الأرز المثلثة الأونيغيري الروس، بما في ذلك الشباب الذين تعرفوا على أحد الركائز الأساسية للمطبخ الياباني من خلال الأنيمي أو السفر إلى الخارج.

تذهب بعض المطاعم إلى أبعد من ذلك حيث تقدم الأونيغيري الذي يحتوي على حشوة من الخوخ المخلل شديد الحموضة ”أوميبوشي“، والذي رغم أنه محبوب من قبل اليابانيين، ربما لا يكون الخيار الأول لمن هم خارج الدولة الآسيوية.

في سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، يدير سيباستيان دانيلوف البالغ من العمر 30 عامًا مطعمًا يقدم ”تاكوياكي“ وهو أكلة خفيفة عبارة عن كرات بقطر 3 سم معدة بخلط الدقيق والبيض مع ماء أو مرق الداشي ومحشوة بقطع صغيرة من الأخطبوط. عادة ما يطهى تاكوياكي في مقلاة ذات قوالب نصف كروية، وهو طعام شهير آخر في اليابان، منذ ثماني سنوات. يحتوي المطعم الآن على كرات الأرز الأونيغيري في قائمته أيضًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)