تصوير سمكة على عمق يتجاوز 8000 متر في خندق قبالة اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - صور باحثون سمكة تسبح على عمق 8336 مترًا في خندق أوغاساوارا قبالة اليابان، والتي اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنها أعمق سمكة سجلت على الإطلاق.

قامت مجموعة بحثية دولية بما في ذلك جامعة طوكيو للعلوم البحرية والتكنولوجيا وجامعة أستراليا الغربية بالتقاط لقطات لنوعًا من السمك الحلزوني باستخدام معدات المراقبة غير المأهولة في خندق المحيط الهادئ.

تلقى هيروشي كيتازاتو، 74 عاما، الدكتور كيتازاتو هيروشي من جامعة طوكيو لعلوم وتقنيات البحار، شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات التي تم تصويرها في 15 أغسطس/ آب من العام الماضي سمكة بلون أبيض وطولها حوالي 30 سنتيمترا. وزعانفها شبه شفافة وبدنها يبدو مغطى بهلام ناعم، وهي تقترب ببطء من طُعم الماكريل الموجود عند طرف جهاز المراقبة.

وقال كيتازاتو: ”قيل إن الأسماك كانت قادرة على العيش على أعماق تصل إلى 8200 إلى 8400 متر، لذلك أدهشتني اللقطات. أنا سعيد للغاية لأنه تم الاعتراف به على أنه رقم قياسي عالمي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)