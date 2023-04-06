وزارة التعليم اليابانية تضع مبادئ توجيهية لاستخدام «تشات جي بي تي» في التعليم

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط وزارة التعليم اليابانية لوضع مبادئ توجيهية لاستخدام تشات جي بي تي، وهو برنامج محادثة للذكاء الاصطناعي طورته شركة ”أوبن إيه آي“ الأمريكية الناشئة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الخميس.

من المتوقع أن تتضمن الإرشادات نقاطًا يجب مراعاتها عند إدخال قيود عمرية على استخدام تشات جي بي تي، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء نص رداً على الأسئلة، وماذا تفعل مع مخاوف حقوق النشر بشأن النص الذي تم إنشاؤه بواسطة البرنامج.

في حين أن هناك مخاوف بشأن الآثار السلبية على مهارات الكتابة للأطفال من تشات جي بي تي، تستخدم بعض المدارس البرنامج في فصولهم الدراسية جنبًا إلى جنب مع وسائل التعلم الأخرى.

على الرغم من المخاوف بشأن استخدام تشات جي بي تي، ”هناك حدود لتقييد استخدام الأطفال للبرنامج“، كما قال مسؤول في الوزارة، مشددًا على الحاجة إلى مساعدة الأطفال على تحسين محو الأمية الرقمية لديهم بما يتماشى مع مراحلهم من النمو.

قال الناس إن الوزارة تخطط لدراسة أمثلة من الحالات التي تستخدم تشات جي بي تي في الفصول وإجراء جلسات استماع مع باحثي الذكاء الاصطناعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)