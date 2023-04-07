تحطم مروحية عسكرية على متنها 10 أشخاص في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - فقدت مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تقل 10 أشخاص بالقرب من جزيرة مياكو في أقصى جنوب محافظة أوكيناوا في حوالي الساعة 4 مساءً الخميس (7 صباحًا بتوقيت غرينتش).

بعد العثور على أجزاء ظاهرة من المروحية متعددة مروحية من طراز UH-60 بلاك هوك التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بدأت عمليات البحث والانقاذ في الموقع.

في مؤتمر صحفي مساء الخميس، اعتذر رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى البرية اليابانية، الجنرال ياسونورى موريشيتا، للمواطنين على التسبب فى قلقهم وإزعاجهم.

وقال موريشيتا إن من بين الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن المروحية اللفتنانت جنرال يويتشي ساكاموتو، رئيس الفرقة الثامنة بقوات الدفاع الذاتى البرية، ومقرها محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية.

وقال موريشيتا ”سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المروحية وطاقمها في أسرع وقت ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)