اليابان تضيف لقاحًا جديدًا لفيروس الورم الحليمي البشري إلى برنامج التلقيح الروتيني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أضافت اليابان لقاحًا جديدًا لبرنامج التطعيم الروتيني ضد فيروس الورم الحليمي البشري، السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، هذا الشهر.

وبحسب وزارة الصحة، يمكن أن تُعزى معظم حالات سرطان عنق الرحم إلى الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي، حيث تحدث العديد من الحالات في سن مبكرة.

في 90٪ من الحالات، يختفي فيروس الورم الحليمي البشري دون علاج، لكن الفيروس يمكن أن يسبب السرطان إذا استمر لفترة طويلة.

وفقًا لبيانات المركز الوطني للسرطان، تم تشخيص حوالي 11000 سيدة بسرطان عنق الرحم في اليابان في عام 2019، وتوفيت 2900 سيدة بالمرض في عام 2020.

يحتوي فيروس الورم الحليمي البشري على أكثر من 200 نمط وراثي، يمكن أن يتسبب 15 منها على الأقل في الإصابة بسرطان عنق الرحم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)