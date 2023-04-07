تويوتا تسعى لإطلاق 10 سيارات كهربائية بحلول عام 2026

أخبار اليابان

طوكيو ، 7 أبريل (جيجي برس) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الجمعة إنها تخطط لإطلاق 10 طرازات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026 لبيع 1.5 مليون سيارة سنويًا.

الهدف هو جزء من خطة الشركة اليابانية، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لإطلاق 30 طرازًا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 لزيادة مبيعاتها السنوية منها إلى 3.5 مليون وحدة على مستوى العالم.

وقال كوجي ساتو، الذي تولى منصب رئيس الشركة يوم السبت، في مؤتمر صحفي في طوكيو: ”أهم شيء بالنسبة لتويوتا هو متابعة (طريق) صنع سيارات أفضل من أي وقت مضى“.

قال ساتو، الذي تولى المنصب خلفُا للرئيس أكيو تويودا، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة: ”كرئيس ، أود أن أركز انتباهي على إدارة الفريق“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)