الحزب الحاكم في اليابان يبحث تسليم أسلحة فتاكة لأوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سيبدأ الائتلاف الحاكم في اليابان مناقشات في وقت مبكر من هذا الشهر حول ما إذا كان سيسمح للبلاد بتصدير أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.

يريد الحزب الليبرالي الديمقراطي أن يتم تخفيف المبادئ التوجيهية للبلاد بشأن نقل المعدات الدفاعية إلى حد كبير، بينما يظل شريكه، كوميتو، حذرًا تجاه هذا التوجه.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي قالت فيه الحكومة اليابانية أواخر العام الماضي إنها ستراجع المبادئ التوجيهية كجزء من خطة أوسع لتعزيز دفاعات البلاد.

تسمح الإرشادات الحالية لليابان بتصدير المعدات الدفاعية فقط إلى الحلفاء والشركاء مثل الولايات المتحدة من حيث المبدأ، وفقط لأغراض الإنقاذ والنقل والتنبيهات والمراقبة وكسح الألغام.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أدخلت الحكومة اليابانية على عجل وصفًا في الإرشادات للسماح بالتصدير إلى ”أوكرانيا في ظل غزو ينتهك القانون الدولي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)