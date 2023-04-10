نقص في خوذات الدراجات بعد تغيير القانون في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- هناك نقص في خوذات الدراجات في اليابان بعد أن دخل قانون معدل يُلزم راكبي الدراجات من جميع الأعمار ببذل جهد لارتداء الخوذ حيز التنفيذ هذا الشهر.

الطلب على الخوذات يفوق الإنتاج، مع نقص المعروض منها بشكل خاص بسبب شعبيتها.

في متجر دراجات في حي ميناتو بطوكيو، تصطف خوذات بألوان مختلفة، معظمها رياضية.

قال رجل في الأربعينيات من عمره: ”ارتداء الخوذة أمر مزعج، لكنه ضروري للسلامة“.

وفقًا لمدير المتجر، كيوسوكي تابوتشي، زاد عدد الزبائن المسنات بعد تغيير القانون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)