مقاتلتان أمريكيتان تقومان بهبوط اضطراري في أوكيناوا

أخبار اليابان

ناها - (جيجي برس) -- هبطت مقاتلتان أمريكيتان اضطرارياً في مطار شيموجيشيما في مدينة مياكوجيما بمحافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، حوالي الساعة 3:22 مساءً السبت (6:22 صباحًا بتوقيت غرينتش).

عانت إحدى المقاتلات من مشكلة في المحرك على بعد 64 كيلومترًا جنوب جزيرة مياكو في المدينة، وفقًا لمكتب دفاع أوكيناوا التابع لوزارة الدفاع اليابانية.

المقاتلتان يبدون أنها تنتمي إلى القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وبالقرب من المطار، فقدت مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية على متنها 10 أشخاص يوم الخميس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)