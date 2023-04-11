السفير الأمريكي إلى اليابان ينتقد الصين بسبب سياسة الإكراه الاقتصادي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - انتقد السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل يوم الاثنين بشدة الصين بسبب ممارسة الإكراه الاقتصادي ضد الدول المجاورة.

وفي اجتماع استضافه في طوكيو معهد الأبحاث الياباني، التابع لجيجي برس، قال إيمانويل أيضًا إنه من المتوقع أن يناقش قادة مجموعة الدول السبع الكبرى عدم استخدام الأسلحة النووية وخلق قوة ردع كافية في قمتهم الاجتماع الشهر المقبل في هيروشيما ، غرب اليابان.

وقال السفير الأمريكي إن جهود مكافحة استخدام الصين للقوة الاقتصادية لفرض إرادتها على الدول الأخرى جزء من معركة بين ”الحرية والقمع“، قائلا إن هذا ”يجب التعامل معه بطريقة جماعية“.

وقال إن ”الإكراه الاقتصادي الصيني والدبلوماسية“ والتعزيز العسكري الصيني كلها جزء من قطعة واحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)