طوكيو ديزني لاند تحتفل بعيدها الأربعين يوم السبت

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طوكيو- (جيجي برس) - تحتفل طوكيو ديزني لاند بعيدها الأربعين يوم السبت، حيث تتمتع مدينة الملاهي الشهيرة في مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا، شرق طوكيو، بانتعاش كبير بعد جائحة كورونا.

دفعت الجائحة شركة أورينتال لاند، مشغل طوكيو ديزني لاند، إلى تحويل استراتيجيتها من البحث عن المزيد من الزوار إلى تحسين رضا الزائرين وزيادة المبيعات لكل زائر، من أجل تعزيز جاذبية ”أرض الأحلام“.

منذ افتتاحها في عام 1983، جذبت طوكيو ديزني لاند العديد من الزوار بشخصياتها، بما في ذلك ميكي ماوس، وبناء العالم الفريد، وكرم موظفيها المعروفين بأعضاء ”فريق التمثيل“.

تم بناء منتزهها الشقيق، طوكيو ديزني سي، والفنادق في مكان قريب. حتى الآن، زار ما مجموعه أكثر من 800 مليون شخص متنزه منتجع طوكيو ديزني.

في السنة المالية 2018، عندما احتفلت طوكيو ديزني لاند بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسها، وصل عدد زوار المتنزهين إلى رقم قياسي بلغ 32.55 مليون.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)