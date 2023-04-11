تقرير للحكومة اليابانية: المجتمع الدولي في نقطة تحول تاريخية

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية في تقرير سنوي للسياسة الخارجية اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية مع تضاؤل مد التعاون العالمي وسط المنافسة المتزايدة التي تعكس صعود الصين وغيرها من القوى الناشئة.

قدم وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2023 في اجتماع لمجلس الوزراء في ذلك اليوم.

ووصف التقرير الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022، بأنه رمز لنهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة، بينما أشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يعمل.

وحذرت من أن أزمة أوكرانيا ليست حريقًا على الجانب الآخر من النهر، وأشارت إلى أن اليابان ستواصل العمل مع شركائها في مجموعة الدول السبع والدول الأخرى ذات التفكير المماثل في فرض عقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا، من أجل منع المزيد من المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة.

في التقرير السنوي، حددت الحكومة الصين باعتبارها التحدي الاستراتيجي الأكبر حتى الآن، كما فعلت في استراتيجية الأمن القومي المنقحة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)