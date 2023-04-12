كيشيدا يزور 4 دول أفريقية خلال عطلة الأسبوع الذهبي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ترتب لزيارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لمصر وغانا وكينيا وموزمبيق خلال فترة عطلة الأسبوع الذهبي بين أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار.

يبدو أن كيشيدا يأمل في تعزيز علاقات اليابان مع ما يسمى بالجنوب العالمي، أو البلدان الناشئة والنامية بشكل رئيسي في نصف الكرة الجنوبي، خلال الرحلة التي تسبق قمة مجموعة السبعة في مدينة هيروشيما بغرب اليابان في 19 مايو/ أيار.

وأبلغ ماتسونو مؤتمرا صحفيا أن كيشيدا سيجري محادثات مع زعماء دول أفريقية كبرى ويكرر تأكيد عزمه على الحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه على أساس سيادة القانون.

وأشار ماتسونو إلى أنه ”سيكون من الأهمية بمكان حضور القمة بعد تأكيد التعاون بشأن الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة من أجل السلام والاستقرار الإقليميين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)