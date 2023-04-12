اليابان تطور صواريخ طويلة المدى تطلق من الغواصات

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستطور صواريخ بعيدة المدى تطلق من الغواصات بنهاية العام المالي 2027 كجزء من خطة البلاد للحصول على قدرات توجيه الضربات المضادة.

سيبدأ مشروع التطوير بتكلفة 58.4 مليار ين في السنة المالية 2023، والذي بدأ هذا الشهر. وقعت الوزارة عقدا مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة يوم الجمعة.

تهدف الوزارة إلى تعزيز قوة الردع في البلاد من خلال نشر صواريخ تطلق من الغواصات، والتي يصعب اكتشافها، في قوة الدفاع الذاتي البحرية. سيتم إطلاق الصواريخ بواسطة أنبوب طوربيد.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا في اجتماع لجنة برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ”تعمل الغواصات بسرية شديدة ويمكن أن تجبر الأعداء على اتخاذ ردود معقدة للغاية“.

وأدرجت خطة تطوير صواريخ بعيدة المدى تطلق من الغواصات في الوثائق الأمنية الرئيسية الثلاث للبلاد التي تم تنقيحها في ديسمبر/ كانون الأول. كما تنص الوثائق على أن اليابان ستطور غواصات بنظام إطلاق عمودي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)