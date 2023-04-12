انخفاض عدد سكان اليابان للعام الثاني عشر على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - انخفض عدد سكان اليابان، بما في ذلك السكان غير اليابانيين، بمقدار 556000 نسمة، أو 0.44٪، من العام السابق ليصل إلى 124،947000 نسمة حتى من 1 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بانخفاض للعام الثاني عشر على التوالي.

من الإجمالي، استأثر المواطنون اليابانيون بـ 122،031،000 نسمة، بانخفاض 750،000 نسمة، أو 0.61٪. تسارع الانخفاض للعام الحادي عشر على التوالي ليسجل أكبر رقم منذ بدء الإحصائيات في عام 1950.

حسب المحافظة، تمتعت طوكيو بانتعاش في عدد سكانها، بينما شهدت أوكيناوا، جنوب اليابان، تقلص عدد سكانها لأول مرة منذ عودتها إلى الإدارة اليابانية في عام 1972.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)