تويوتا تتطلع لطرح سيارة ”كراون“ تعمل بخلايا الوقود

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ناغويا - (جيجي برس) - ستضيف تويوتا موتور نموذج خلية وقود الهيدروجين إلى سيارتها كراون سيدان الفاخرة التي سيتم إطلاقها هذا الخريف.

وقال مسؤول العلاقات العامة في تويوتا يوم الأربعاء ”بالنظر إلى حقيقة أن العديد من مستخدمي سيارات السيدان هم مكاتب وشركات حكومية، نعتقد أن هناك طلبًا على نسخة خلايا الوقود“.

حاليًا، تعد ميراي سيدان هي السيارة الكهربائية الوحيدة التي تعمل بالهيدروجين من تويوتا المتوفرة في السوق.

أعلنت تويوتا عن سلسلة كراون من الجيل السادس عشر التي تضم أربعة طرز في يوليو/ تموز من العام الماضي وأطلقت سيارة كروس أوفر الهجينة فقط، والتي تتنقل بين سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي، في خريف نفس العام.

تخطط تويوتا لتقديم نسخ هجينة وخلايا وقود لسيارة كراون سيدان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)