إجراءات غير مسبوقة.. اليابان تتيح وضع سوار إلكتروني GPS لتتبع المُفرج عنهم بكفالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أقر مجلس النواب الياباني يوم الخميس مشروع قانون لتمكين استخدام أجهزة تعقب GPSعلى مدار الساعة (والتي يمكنها تتبع كل حركة يقوم بها الشخص) لمنع المتهمين من الفرار من البلاد أثناء خروجهم بكفالة على ذمة التحقيقات.

تمت الموافقة على مشروع قانون مراجعة قانون الإجراءات الجنائية في جلسة عامة لمجلس النواب، بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، كوميتو، وكذلك بعض أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ونيبون إيشين نو كاي.

ثم تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الجلسة العادية الحالية للبرلمان.

ووضعت الحكومة مشروع القانون بعد أن هرب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق سراً من اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما خرج بكفالة في انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي.

بموجب القانون المعدل، يمكن للمحاكم أن تأمر المتهمين بارتداء أجهزة GPS قبل الإفراج عنهم بكفالة، إذا كانت هناك مخاوف من فرارهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)