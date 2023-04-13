كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستياً باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس صاروخا باليستيا على بحر اليابان في أول إطلاق صاروخ باليستي منذ 27 مارس/ آذار.

دفعت الخطوة الأخيرة نظام J-Alert الياباني إلى إصدار تحذير مبكر قبل الساعة الثامنة صباحًا (11 مساءً الأربعاء بتوقيت غرينتش) من أنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ في منطقة بالقرب من هوكايدو، أقصى شمال البلاد، حوالي الساعة 8 صباحًا، وحث السكان على الإخلاء فورًا.

لكن طوكيو صححت التحذير في حوالي الساعة 8:20 صباحًا، وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ لم يعد من المتوقع أن يسقط في مثل هذه المنطقة.

رداً على الإطلاق، أصدر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تعليمات إلى حكومته بجمع وتحليل المعلومات، وتوفير المعلومات الضرورية للشعب بسرعة وضمان سلامة الطائرات والسفن.

وقال كيشيدا للصحفيين عند دخوله مكتب رئيس الوزراء ”أكدنا أن (الصاروخ) لم يسقط في أراضي بلادنا“.

كما صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة، بأن الصاروخ الذي ”يرجح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)