رواية جديدة للروائي الياباني هاروكي موراكامي

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طوكيو - (جيجي برس) - وصلت أول رواية كاملة للكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي منذ حوالي ست سنوات إلى رفوف المكتبات في اليابان يوم الخميس.

تعد رواية ”Machi to Sono Futashika na Kabe“ (المدينة وجدرانها غير الغامضة) أول عمل من هذا النوع للكاتب البالغ من العمر 74 عامًا منذ ”Killing Commendatore“ (مقتل الكومنداتور) في عام 2017.

تجمع حوالي 70 شخصًا، معظمهم من المعجبين، للانتظار في مكتبة شركة كينوكونيا الرائدة في حي شينجوكو المزدحم بطوكيو حتى عرض أحدث روايات موراكامي في منتصف ليل الأربعاء (3 مساءً بتوقيت غرينتش).

أمضى موراكامي ما يقرب من ثلاث سنوات في كتابة الكتاب المكون من 672 صفحة.

جذبت الرواية الانتباه لأن عنوانها كان مشابهًا جدًا لرواية كتبها موراكامي في الماضي. ظهرت الرواية في المجلة الأدبية الشهرية بونغاكوكاي في عام 1980، بعد عام من ظهوره الأول ككاتب، لكنها لم تتحول إلى كتاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)