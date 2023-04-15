رئيس الوزراء الياباني لم يصب بأي أذى وغادر المكان بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطابا

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واكاياما- (جيجي برس) - وقع انفجار في ميناء للصيد في مدينة واكاياما بغرب اليابان صباح يوم السبت خلال زيارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لإلقاء خطاب.

وقالت المصادر إن كيشيدا لم يصب بأذى حيث تم نقله بسرعة إلى مكان آمن بالسيارة.

سُمع الانفجار في حوالي الساعة 11:30 صباحًا (2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش) بعد وصول كيشيدا إلى ميناء صيد سايكازاكي حوالي الساعة 11:17 صباحًا.كان من المقرر أن يلقي الخطاب بعد التفاعل مع أنصاره.

تم إلقاء جسم على شكل أسطوانة في مكان خطابه المخطط، تلاه صوت انفجار. شوهد دخان أبيض يتصاعد.

ويبدو أن الجسم قد ألقى به رجل اعتقل على الفور للاشتباه في قيامه بعرقلة العمل قسرا.