الشرطة اليابانية تفتش منزل المشتبه به في الهجوم على كيشيدا

أخبار اليابان

كاوانيشي، هيوغو - (جيجي برس) - فتشت الشرطة اليابانية اليوم الأحد منزل رجل ألقى متفجرات باتجاه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو خلال زيارته لميناء في مدينة واكاياما الغربية يوم السبت.

المشتبه به هو ريوجي كيمورا، 24 عامًا، الذي تم اعتقاله في مكان الحادث وهو من محافظة هيوغو على الفور للاشتباه بقيامه بعرقلة فعالية بالقوة. تم تفتيش منزله في مدينة كاواانيشي بمحافظة هيوغو، غربي اليابان أيضًا، لمدة ثماني ساعات ونصف الساعة في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وحمل محققو الشرطة صناديق من الأشياء المصادرة لتحميلها في سيارات. كما صادروا الملابس ليروا ما إذا كانت توجد أي مواد كيميائية عليها.

قبل البحث، طلبت شرطة محافظة هيوغو من حوالي 20 من الجيران الإخلاء، قائلة إنه قد تكون هناك متفجرات في منزل المشتبه به.

دخل أفراد شرطة مكافحة الشغب في شرطة هيوغو المنزل أولاً وأكدوا عدم وجود خطر حدوث انفجار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)