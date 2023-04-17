المشتبه به كان يحمل سكينًا في حقيبته أثناء الهجوم على رئيس الوزراء الياباني

أخبار اليابان

واكاياما - (جيجي برس) - ذكرت مصادر اليوم الأحد أن المشتبه به الذي ألقى متفجرات باتجاه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يوم السبت كان يحمل سكينًا في حقيبته عندما ارتكب العملية في مدينة واكاياما بغرب اليابان.

وذكرت مصادر شرطة محافظة واكاياما أن ريوجي كيمورا، المشتبه به البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تم اعتقاله في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بعرقلة فعالية بالقوة، كان يحمل سكينًا بشفرة طولها 13 سم.

تحقق الشرطة في سبب امتلاك كيمورا للسكين، وتشتبه في أنه ربما خطط لاستخدامها للهجوم.

في ميناء للصيد في واكاياما، رمى كيمورا جسمًا أسطوانيًا فضي اللون تجاه كيشيدا، الذي كان على بعد حوالي 10 أمتار، حوالي الساعة 11:30 صباحًا يوم السبت (2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش).

سقط الجسم بالقرب من رئيس الوزراء وانفجر. تم إخلاء كيشيدا بسرعة دون أن يصاب بأذى، بينما أصيب شرطي ورجل يبلغ من العمر 70 عامًا في مكان الحادث بجروح طفيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)