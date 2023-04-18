الحكومة اليابانية تنفي وجود تقصير أمني في الهجوم على رئيس الوزراء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - نفت الحكومة اليابانية وجود تقصير أمني يوم الاثنين بعد إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو خلال فعالية انتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي ”تم اتخاذ الاجراءات الضرورية بما في ذلك استعداد الشرطة المحلية“.

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما بعد أن ألقى متفجرات باتجاه كيشيدا قبل أن يلقي خطابا في حملته الانتخابية في مدينة واكاياما بغرب اليابان يوم السبت.

تم إجلاء كيشيدا دون أن يصاب بأذى واستأنف حملته بعد وقت قصير من الحادث. وقال ماتسونو إن رئيس الوزراء نفذ فعاليات الحملة كما هو مقرر بعد ”تشديد الأمن لكبار الشخصيات“.

وقال إن ”مثل هذا العمل العنيف غير مقبول إطلاقا، والحملات التي تعتبر مهمة للديمقراطية في بلادنا يجب ألا تعرقل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)