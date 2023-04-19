المشتبه به بالهجوم على رئيس وزراء اليابان ينتقد إقامة جنازة رسمية لشينزو آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - انتقد الرجل المتهم بإلقاء عبوة ناسفة على رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم السبت قرار رئيس الوزراء إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السبق الذي اغتيل شينزو آبي، حسبما علم الثلاثاء.

قدم المشتبه به ريوجي كيمورا البالغ من العمر 24 عامًا دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية العام الماضي، مدعيًا أنه من غير الدستوري عدم قدرته على الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز الماضي بسبب العمر والمتطلبات المالية.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن كيمورا جادل في الدعوى القضائية بأن قرار كيشيدا إقامة جنازة رسمية يمثل ”تحديا للديمقراطية“.

كما زعم أن آبي قد تواطأ مع المجموعة الدينية المثيرة للجدل والمعروفة باسم كنيسة التوحيد.

تشتبه الشرطة في أن الإحباط من السياسيين ربما كان وراء تصرف كيمورا. وقالت مصادر مطلعة إنه التزم الصمت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)