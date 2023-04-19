ميتسوبيشي إليكتريك تسمح بالعمل عن بُعد من الخارج

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت شركة ميتسوبيشي إليكتريك يوم الثلاثاء إنها أدخلت نظامًا يسمح للموظفين بالعمل عن بُعد في مكتب في بلد آخر غير بلد إقامتهم.

تعمل ميتسوبيشي إليكتريك في 44 دولة. ومن بين موظفي المجموعة البالغ عددهم 146 ألف موظف، يعمل 40٪ خارج اليابان.

ومن المتوقع أن يتم استخدام النظام الجديد من قبل موظفي التسويق والإداريين وغيرهم. يمكنهم المشاركة عن بعد في العمليات والمشاريع من خلال عقود بين وحدات الشركة على أساس المكان الذي يعيشون فيه والتي يعملون بها.

ويهدف النظام، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر ، إلى تعزيز تخصيص الموظفين للوظائف المناسبة وتطوير الموارد البشرية من خلال السماح بأساليب عمل مرنة.

تأمل الشركة أيضًا في جذب عمال على دراية بالثقافة والممارسات التجارية في مختلف المناطق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)