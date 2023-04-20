برنامج تدريب جديد للأجانب للتركيز على تأمين العمالة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اقترحت لجنة يوم الأربعاء أن تنشئ الحكومة برنامج تدريب وظيفي جديد للأجانب لتأمين القوى العاملة في اليابان، التي تضررت من نقص العمالة وسط تناقص عدد السكان.

في مسودة تقرير مؤقت، دعت اللجنة الحكومية إلى إلغاء برنامج تدريب المتدربين التقنيين الأجانب الحالي لإطلاق البرنامج الجديد.

بالمقارنة مع الخطوط العريضة للتقرير المخطط الذي أصدرته اللجنة في 10 أبريل/ نيسان، تركز المسودة بشكل أكبر على ضرورة تدبير الموارد البشرية.

ردًا على انتقادات للممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان التي تُرتكب في إطار البرنامج الحالي، يتضمن التقرير المزيد من المقاطع التي تشير إلى الحاجة إلى إيلاء الاعتبار للعمال الأجانب.

لكن اللجنة قالت أيضًا إنه حتى في ظل البرنامج الجديد، ينبغي لليابان أن تبقي قيودًا على تغييرات الوظائف من قبل المتدربين، على الرغم من أن القيود أثارت انتقادات من بعض الخبراء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)