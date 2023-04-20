طوكيو ترسل طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان

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طوكيو - (جيجي برس) -قال وزير شؤون مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو إن تستعد الحكومة اليابانية لإرسال طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان بسبب تصاعد الصراع بين الجيش السوداني النظامي وقوات الدعم السريع.

الحكومة على اتصال مع جميع المواطنين اليابانيين الموجودين حاليًا في السودان والبالغ عددهم 60 مواطنًا، بما في ذلك موظفو سفارة اليابان في السودان، بالإضافة إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وفقًا لما قاله ماتسونو.

وقال المتحدث باسم الحكومة ”سنعمل عن كثب مع الدول الكبرى الأخرى ونبذل قصارى جهدنا لتأمين سلامة المواطنين اليابانيين“.

أسفر القتال المكثف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عن سقوط العديد من الضحايا.

يوم الأربعاء، شكلت الحكومة اليابانية فريق عمل في مكتب رئيس الوزراء لمعالجة هذه القضية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)