طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تتجه إلى جيبوتي لإجلاء مواطنين يابانيين من السودان

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طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن اليابان سترسل طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية إلى جيبوتي بعد ظهر الجمعة استعدادًا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان القريب حيث تقاتل القوات المتناحرة.

وقال هامادا في مؤتمر صحفي إن طائرة النقل سي -130 ستطير من قاعدة كوماكي الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى محافظة آيتشى بوسط اليابان. كما سيتم إرسال طائرة نقل C-2 وطائرة KC-767 للتزود بالوقود والنقل الجوي إلى جيبوتي بمجرد أن تصبح جاهزة.

توجه خمسة من منسقي الاتصال التابع لقوات الدفاع الذاتي، مساء الخميس، إلى جيبوتي شرقي السودان على متن رحلة تجارية. سيقومون بجمع المعلومات وتحديد طرق الإخلاء وتفاصيل أخرى عن المهمة.

في السودان، تصاعد القتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا.

وقال هامادا إن الحكومة تدرس خيارات متعددة بما في ذلك استخدام مركبات قوات الدفاع الذاتي لنقل المواطنين اليابانيين في السودان إلى مطار في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

وهناك تقارير تفيد بأن المطارات المدنية تعرضت لأضرار بالغة إلى جانب القواعد العسكرية مما يصعب على الناس الهروب من أعمال العنف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)