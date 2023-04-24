وزارة الصحة اليابانية توافق على حبوب الإجهاض

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وافقت لجنة فرعية تابعة لمجلس الشؤون الصيدلانية والصحية للأغذية بوزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة على حبة إجهاض طورتها شركة Linepharma International Ltd البريطانية.

من المتوقع أن يحصل العقار، Mefeego Pack، على موافقة رسمية قريبًا ليصبح أول حبة إجهاض عن طريق الفم في اليابان.

في يناير/ كانون الثاني، وافقت لجنة خبراء تابعة للجنة الفرعية على العقار، لكن الوزارة قررت أن تناقش اللجنة الفرعية الأمر بعد سماع تعليقات الجمهور.

كان من المقرر في البداية أن تعقد اللجنة الفرعية مناقشات في مارس/ آذار، لكن المحادثات تم تأجيلها بسبب الوقت اللازم لتحليل ما يصل إلى 12000 تعليق من الجمهور، حوالي ثلثيها كان لصالح الموافقة على الحبوب.

حبوب الإجهاض عن طريق الفم متوفرة حاليًا في 65 دولة ومنطقة على الأقل. كانت فرنسا أول من وافق على مثل هذه الحبوب في عام 1988.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)