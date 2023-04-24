كوريا الجنوبية تعيد اليابان مجددا إلى قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس) - تعتزم حكومة كوريا الجنوبية ستعيد اليابان قريبًا إلى قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم المؤهلين للحصول على معاملة تفضيلية في إجراءات التصدير.

وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة، سيتم الإعلان عن الأمر في الجريدة الرسمية التي ستنشر يوم الاثنين.

في 21 مارس/ آذار، عقب قمته مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، أصدر الرئيس يون سوك يول تعليمات لبدء الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة اليابان إلى القائمة البيضاء.

يذكر أن كوريا الجنوبية شطبت اليابان من قائمتها للدول ذات المعاملة التفضيلية فيما يعتبر فعليا إجراء مضادا بعد أن شددت اليابان القيود على صادراتها إلى كوريا الجنوبية عام 2019. وأشار مسؤولون يابانيون إلى خلل في نظام مراقبة الصادرات الكوري الجنوبي.

تعمل الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية الآن على تسريع المحادثات لعكس الإجراءات. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولوهم في اليابان يومي الاثنين والثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)