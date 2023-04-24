طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تصل إلى جيبوتي لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان

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طوكيو- (جيجي برس) - وصلت ثلاث طائرات نقل تابعة للقوات الجوية اليابانية إلى جيبوتي في مهمة إجلاء المواطنين اليابانيين من السودان القريب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليوم الأحد.

قال الجيش السوداني إنه وافق على المساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد. تعمل الحكومة اليابانية على تقييم الوضع المحلي بالتفصيل.

في السودان، تصاعد القتال بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا.

ستقوم طائرات قوات الدفاع الذاتي الثلاث - طائرة نقل C-130 وطائرة نقل C-2 وطائرة للتزود بالوقود الجوي والنقل الجوي KC-767 - بالاستعدادات في جيبوتي حتى تتمكن من الاستجابة على الفور عندما يُطلب منهم المغادرة في مهمة الإجلاء.

شكلت وزارة الدفاع اليابانية فريق عمل مشترك مكون من حوالي 370 من قوات الدفاع الذاتى الجوية وقوات الدفاع الذاتى البرية.

وكان وزير الدفاع هامادا ياسوكازو قد أمر يوم الخميس الماضي بإرسال طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى جيبوتي لإجلاء المواطنين اليابانيين وسط تدهور الوضع في السودان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)