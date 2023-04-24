اليابان تنشر نظام الدفاع الجوي باتريوت PAC-3 إضافي في أوكيناوا

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طوكيو ، 23 (جيجي برس) - بدأت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأحد العمل على نشر نظام باتريوت المتقدم PAC-3، وهو نظام دفاع صاروخي أرض-جو في أقصى الجنوب البلاد في محافظة أوكيناوا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أمر وزير الدفاع ياسوكازو هامادا قوات الدفاع الذاتي يوم السبت بإجراء استعدادات لإسقاط أي صاروخ باليستي كوري شمالي إذا بدا أنه من المحتمل سقوطه داخل الأراضي اليابانية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع ”سنقوم بالتنسيق مع الحكومات المحلية ونشر النظام في المواقع التي تحتاجها“. ”سنكون مستعدين تماما“.

من المتوقع أن يتم نشر نظام PAC-3 حديثًا في جزر ساكيشيما في أوكيناوا، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تحلق فوقها الصواريخ الباليستية الكوري الشمالية. تعد جزر مياكو وإيشيغاكي جزءًا من سلسلة جزر ساكيشيما. بينما تم بالفعل نشر أربعة أنظمة PAC-3 في جزيرة أوكيناوا الرئيسية، لا يوجد أي منها في جزر ساكيشيما.

قالت كوريا الشمالية إن استعداداتها لإطلاق قمر تجسس عسكري ستكتمل بنهاية الشهر الجاري. يوم الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية في البلاد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر أمرًا لإطلاق القمر الصناعي كما هو مقرر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)