إجلاء المواطنين اليابانيين من السودان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو مساء الاثنين إن مواطنين يابانيين وأزواجهم البالغ عددهم 45 شخصًا غادروا السودان متجهين إلى جيبوتي على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه تم بشكل منفصل إجلاء أربعة يابانيين آخرين إلى جيبوتي أو إثيوبيا من السودان بمساعدة فرنسا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبحسب كيشيدا، فإن العديد من اليابانيين الراغبين في مغادرة السودان ما زالوا موجودين هناك.

وقال كيشيدا ”إنني أحترم وأعبر عن امتناني لجهود طاقم السفارة وأفراد قوات قوات الدفاع الذاتي وغيرهم من الأشخاص الذين نجحوا في إجلاء المواطنين اليابانيين في وضع خطير وصعب“.

كما أعرب عن امتنانه لتعاون كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة وغيرها في عملية الإجلاء.

من ناحية أخرى، أغلقت اليابان سفارتها في السودان بصفة مؤقتة يوم الثلاثاء وسط تدهور الوضع الأمني، وأسست مكتبا مؤقتا في جيبوتي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)