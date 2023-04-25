باحثون يابانيون يقومون بتجديد أصابع مرضى باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد

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كيوتو- (جيجي برس) - نجح مستشفى جامعة كيوتو في تجديد إصبع وأعصاب أخرى لثلاثة مرضى باستخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد.

أنتج فريق بحثي في مستشفى غربي اليابان قنوات عصبية أنبوبية باستخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد وزرعها في الأجزاء المصابة من أجسام المرضى في التجارب السريرية، حسبما أفاد المستشفى يوم الاثنين.

أسفرت التجارب السريرية عن تعافي الأعصاب الحسية لدى المرضى الثلاثة، مما سمح لها بالعودة إلى العمل، بحسب المستشفى.

استخدم فريق البحث طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد، والتي تخلق أنسجة اصطناعية من الخلايا، لإنتاج قنوات عصبية بقطر 2 مليمتر عن طريق زراعة، لمدة شهرين تقريبًا، خلايا جلد البطن من ثلاثة مرضى في العشرينات إلى الخمسينيات من العمر، الذين أصيبوا بأضرار لحقت بأعصاب الإصبع أو الرسغ بسبب إصابات أثناء العمل.

تم تطوير الطابعة الحيوية بواسطة Cyfuse Biomedical KK، وهي شركة ناشئة مقرها طوكيو متخصصة في الطب التجديدي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)