اليابان تتعهد بتعزيز الاستخدام الصناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي

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طوكيو ، 25 أبريل (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إنها تخطط لتعزيز الاستخدام الصناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تسهيل تطوير التطبيقات التي تدعم اللغة اليابانية.

تأمل الحكومة في دعم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي من المأمول أن يساعد في تعزيز الكفاءة، لمعالجة نقص العمالة في مجتمع يعاني من الشيخوخة.

قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في اجتماع للجنة الحكومية ”سنعمل على تعزيز (الذكاء الاصطناعي التوليدي) من خلال تحديد التحديات التي تواجه الاستخدام الصناعي وتعزيز التنمية“.

ناقش أعضاء اللجنة دعم الشركات التي تطور تطبيقات تدعم اللغة اليابانية، للترويج لإنشاء مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال أحد الأعضاء إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ”ضرورية لتحسين الإنتاجية ويجب استخدامها بفعالية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)