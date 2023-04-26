شرطة طوكيو تبدأ في استخدام مجموعة أدوات اختبار ”مخدرات الاغتصاب“ السريعة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت شرطة طوكيو بشكل جدي هذا الشهر في استخدام مجموعة اختبار يمكن أن تحدد في بضع دقائق فقط ما إذا كانت ضحية الاعتداء الجنسي قد أعطيت ما يسمى بعقار الاغتصاب.

قامت إدارة شرطة العاصمة بتوزيع مجموعة أدوات الاختبار السريع على جميع مراكز الشرطة التابعة لها باستثناء تلك الموجودة في الجزر النائية. هذه هي المبادرة الأولى من نوعها في اليابان.

وقال مسؤول كبير في قسم الشرطة العسكرية: ”من المتوقع أن يساعد ذلك في استقرار عقول الضحايا وتسريع التحقيقات“.

عقاقير الاغتصاب في موعدها هي أدوية تحفز النوم وغيرها من العقاقير التي يستخدمها مرتكبو الاعتداء الجنسي لجعل الضحايا فاقدين للوعي أو غير قادرين على المقاومة. عادة ما يتم وضع هذه الأدوية في المشروبات.

لا يُعتبر ”مخدّر الإغتصاب“ مادّة واحدة فحسب، بل هو اسم عامّ للمهدّئات التي تعمل على الجهاز العصبيّ المركزيّ، التي بدورها قد تسهّل عمليّة الاعتداء الجنسيّ. بعضها عديم الطّعم، الرّائحة واللّون، أو لا يمكن ملاحظتها عند تخفيفها في الشراب. قد تختلف تأثيرات هذه المواد، من دواءٍ إلى آخر ومن شخصٍ إلى آخر، لكنّ القاسم المشترك بينها جميعًا هو أنها قد تسبّب الشعور بالضبابيّة، الارتباك، انخفاض القدرة على مقاومة شخص آخر وفقدان الوعي أو الذاكرة.

وفقًا لإدارة شرطة العاصمة، استغرقت اختبارات البول الحالية لمثل هذه الأدوية ما يقرب من شهر للحصول على النتائج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)