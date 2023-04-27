شركة يابانية ناشئة تفشل في إنزال مركبة على سطح القمر

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طوكيو - (جيجي برس) - فشلت يوم الأربعاء محاولة من قبل شركة ispace لاستكشاف الفضاء الناشئة ومقرها طوكيو لتحقيق أول هبوط على سطح القمر من قبل القطاع الخاص في العالم.

وكانت المركبة التي طورتها شركة قد أطلقت في ديسمبر/كانون الأول على متن صاروخ تابع لشركة SpaceX الأمريكية.

وأوضحت ispace في بيان أن ثمة ”احتمالا كبيراً بأن تكون المركبة نفذت هبوطاً قاسياً على سطح“ القمر، مشيرةً إلى أن مهندسيها منكبون على محاولة فهم أسباب هذا الإخفاق. وكانت الشركة الناشئة أعلنت في وقت سابق أنها فقدت الاتصال مع المركبة في الوقت المحدد لهبوطها.

وهذه المركبة التابعة لبرنامج ”هاكوتو-آر“ والموجودة في مدار القمر منذ شهر على بعد نحو 100 كيلومتر فوق سطحه، بدأت محاولة هبوطها قبل نحو ساعة من خلال عملية تنفذ بالكامل آلياً. وبدا أن كل شيء يسير على النحو المقرر، ولكن بعد الموعد المقرر للهبوط، أي قرابة الساعة (16:40) بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء، حاولت الفرق الأرضية للشركة عبثاً معاودة الاتصال مع الشركة طوال نحو عشر دقائق.

وقال رئيس الشركة ومؤسسها تاكيشي هاكامادا: ”مع أننا لا نعتقد أن الهبوط ممكن هذه المرة، نرى أن هذه المهمة كانت ذات أهمية كبيرة، إذ أتاحت اكتساب الكثير من البيانات والخبرة“. واعتبر أن ”المهم هو استخدام هذه المعارف وهذه الأمثولة في المهمة الثانية وما يليها“.

ويقول المهندسون إن المركبة أخفقت فيما يبدو في حساب ارتفاعها عن سطح القمر بشكل صحيح. ويقدرون أن الوقود المتبقي قد نفد ومن المحتمل أن تكون قد تحطمت على سطح القمر. ويضيفون أن الهبوط سار كما هو مخطط له إلى أن اقتربت المركبة من نقطة الهبوط أثناء تعديل ارتفاعها وإبطاء سرعتها باستخدام صواريخ كابحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)