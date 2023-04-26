انخفاض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة في عام 2070

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - من المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون في عام 2070، بانخفاض حوالي 30٪ عن عام 2020، حسبما قال المعهد الوطني للسكان وأبحاث الضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء.

قال مركز أبحاث تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية إن من المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان، الذي بلغ 126.15 مليون في عام 2020، إلى أقل من 100 مليون في عام 2056.

لا يظهر آخر تقدير أي تغيير في الاتجاه العام للانخفاض السكاني في البلاد، مما يهدد استدامة اقتصادها ومجتمعها.

في عام 2070، من المتوقع أن يمثل الرعايا الأجانب حوالي 10٪ من سكان البلاد.

من المتوقع أن يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي، أو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها، 1.36 في عام 2070، بانخفاض عن التقدير السابق لعام 2017 البالغ 1.44 لعام 2065.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)