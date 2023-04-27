اليابان تخفض تصنيف فيروس كورونا الشهر القادم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قرر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الخميس رسميًا خفض تصنيف فيروس كورونا بموجب قانون الأمراض المعدية إلى الفئة الخامسة، كما هو الحال بالنسبة للإنفلونزا الموسمية، كما هو مخطط في 8 مايو/ أيار.

واتخذ الوزير القرار بعد أن قالت لجنة وزارة الصحة في اجتماعها في نفس اليوم إنه لم يتم تأكيد أي ظروف خاصة قد تغير الافتراضات العلمية الأساسية، مثل ظهور سلالة ذات معدل مرتفع من التسبب في أعراض حادة.

وفي يوم الخميس أيضا، أعلنت وزارة الصحة عن خطة حول نظام الرعاية الصحية في البلاد بعد تغيير التصنيف. تدعو الخطة حوالي 8400 مؤسسة طبية إلى أن يكون لديها القدرة المشتركة لقبول ما يصل إلى 58000 مريض داخلي لفيروس كورونا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

فيما يتعلق بالحالة الحالية لفيروس كورونا الجديد، قال كاتو في مؤتمر صحفي إن المقارنات مع متحورات أوميكرون الفرعية تشير إلى أنه لا داعي للقلق بشأن زيادة مخاطر الصحة العامة.

وأضاف الوزير: ”بينما ندخل مرحلة جديدة (فيما يتعلق بإجراءات كورونا)، نريد مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال الحصول على تفهم وتعاون الناس“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)