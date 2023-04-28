دراسة يابانية: استنشاق الإيثانول يثبط فيروس الإنفلونزا

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طوكيو - (جيجي برس) - قال فريق من الباحثين اليابانيين يوم الخميس إن الفئران المصابة بفيروس الإنفلونزا أ تمكنت من تجنب الأعراض الشديدة عن طريق استنشاق بخار الإيثانول منخفض التركيز.

وجد الفريق أن استنشاق الفئران بخارًا بتركيز إيثانول 4٪ أدى إلى تقليل انتشار العدوى، حيث أدى الإيثانول، الذي زاد تركيزه إلى 20٪ في السائل الذي يغطي سطح الخلايا في الممر التنفسي، إلى تعطيل الفيروس.

وجدت تجربة باستخدام خلايا الرئة البشرية المزروعة في المختبر أن تركيز الإيثانول 20٪ لم يكن سامًا.

تم الإعلان عن النتيجة من قبل الأستاذ المساعد هيروكي إيشيكاوا والبروفيسور تسومورو شينتاكي وآخرون في معهد أوكيناوا لجامعة الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا (OIST).

قال إيشيكاوا إن الفريق يستعد لبدء البحث السريري لتقييم فعالية وسلامة العلاج على البشر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)